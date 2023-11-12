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общество

В России могут ввести штраф для родителей, чьи дети курят

Фото: ru.freepik.com

В России могут начать штрафовать родителей, чьи дети курят

Председателю Госдумы Вячеславу Володину Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) предложил ввести административный штраф для родителей, чьи дети курят. Помимо этого, такое обращение было направлено зампреду Володина Петру Толстому.

В обращениях предлагается расширить одну из статей, где в случае нахождения несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения родитель получает штраф до двух тысяч рублей.

Подобное наказание хотят ввести и за курение ребенка.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени в неделю на час.

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Нина Раневская
Журналист

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