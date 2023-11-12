В Россию пришел гонконгский грипп. Чем опасен, как передаётся и как лечить?

Пермь, Тюмень, Амурская область, Орловщина, Сахалин уже выявили заражённых гонконгским гриппом и борются за их жизни. Какой российский регион будет следующим – пытается предугадать Роспотребнадзор и разрабатывает новые рекомендации для населения.

Согласно актуальным сообщениям Роспотребнадзора, общая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в нашей стране является нестабильной, а также наблюдается тенденция к росту заболеваемости в ноябре 2023 года. Пять регионов выявили заражённых гонконгским гриппом (H3N2 вирус гриппа подтипа А).

По наблюдениям врача аллерголог-иммунолог Владимира Болибок, сильнее всего такая инфекция поражает дыхательные пути и ЖКТ. Проявляется такой грипп высокой температурой и кашлем, а также головной болью, покраснением глаз, мышечными и суставными болями, и острыми нарушениями пищеварения.

Передается гонконгский грипп, как любое респираторное заболевание, воздушно-капельным путём, потому ношение масок в общественных местах и своевременная вакцинация обеспечивают максимальную защиту от него.

Что касается лечения, то оно давно опробовано и показывает прекрасные клинические результаты (этот подвид грипп обнаружен и взят под контроль в Гонконге ещё в 1968 году):

- противовирусные препараты,

- жаропонижающие средства,

- сосудосуживающие капли и муколитики.

Однако бороться в одиночку с гонконгским гриппом доктора не рекомендуют. Грамотное и эффективное лечение может назначить только врач, особенно в случаях с пациентами группы риска: сердечники, астматики, онкологические больные, диабетики, беременные женщины и дети с ослабленным иммунитетом.