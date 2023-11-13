13 ноября на Новосибирск обрушится сильная магнитная буря

Магнитная буря будет 13 ноября в Новосибирской области.

Как сообщается в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 13 ноября, в Новосибирской области ожидается магнитная буря, уровень которой будет приближаться G1 в 12:00.

Далее, магнитная буря прогнозируется на конец месяца — 22, 24 и 25 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жителям Новосибирска рассказали, когда закончится магнитная буря на Земле. Буря началась 5 ноября, а ее мощность оценили на уровне G3 по пятибалльной шкале. Более сильной была только буря 23-24 апреля, которая достигла пика на уровне G4.

Напомним, что в середине ноября в Новосибирск придёт похолодание.