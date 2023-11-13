Аналитики: почти половина сибиряков поддерживает использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг

48% жителей СФО положительно относятся к использованию искусственного интеллекта в финансовой отрасли. Наиболее подходящими задачами для ИИ сибиряки назвали заполнение заявок на финансовые продукты и обслуживание банкоматов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

48% опрошенных сибиряков положительно относятся к использованию искусственного интеллекта (идентификация по лицу, голосу, отпечатку пальца) в финансовой сфере (10% — однозначно положительно, 38% — скорее положительно). При этом почти треть респондентов (22% — скорее отрицательно, 11% — резко отрицательно) не хотят, чтобы искусственный интеллект использовался в финансовой сфере. Затруднились ответить или не знают, что такое искусственный интеллект, 19% опрошенных.

15% сибиряков считают, что искусственный интеллект полезно применять во всех направлениях бизнеса, где это возможно. Наиболее популярные у опрошенных задачи для ИИ в финансовой сфере – заполнение заявок на финансовые продукты (18%), обслуживание банкоматов (17%), в консультировании по инвестициям (15%), в документообороте (13%). Наименее популярные – при решении проблем клиентов (9%) и при продаже финансовых продуктов (7%).

Четверть сибиряков (26%) считает ИИ эффективным в сфере инвестиционного консультирования. 17% респондентов даже готовы оплачивать услуги инвестиционного робота-советника. При этом 47% опрошенных пока не пользуются подобными сервисами. Еще 22% затруднились ответить на данный вопрос.

По данным опроса, наиболее актуальны услуги робота-советника будут для инвесторов, у которых нет времени на анализ рынка (22%), а также для новичков, которые только знакомятся с инвестициями (16%). 15% опрошенных считают, что робот-советник может быть полезен всем инвесторам без исключения. 11% уверены, что такой сервис особенно подойдет инвесторам с большим количеством активов.

Основное преимущество применения ИИ в инвестициях – это возможность сэкономить свое время: так считает почти треть опрошенных (27%). Также робот-советник будет полезен, чтобы совершить первые сделки (24%), защитить портфель инвестора от ошибок в силу его неопытности и излишней эмоциональности (20%), а также подобрать эффективные активы (19%).

*Опрос проведен 30 октября – 6 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.