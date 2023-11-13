Аномальный холод и мощный снегопад. Синоптики назвали точные даты прихода зимы

Холодная и снежная, теплая и слякотная – новая русская зима раскроет все свои прелести россиянам в холодном сезоне 2023-2024 гг. Портал «Сиб.фм» публикует первые уточнённые прогнозы погоды на грядущие декабрь, январь и февраль.

При составление предварительных метеопрогнозов синоптики, как правило, опираются на многолетние наблюдения за погодой, собранную статистику, анализ синоптической карты и актуальные данные с метеоспутников.

Согласны этим вычислениям Гидрометцентр России сделал предположения о слякотном декабре, особенно в центральной и азиатской частях страны: «Температурный фон в основном будет выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели до заметных морозов -15...-20 градусов», пояснил «Известиям» научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, первый месяц новой зимы даже в Сибири будет не холодным – в Сибири и на Дальнем Востоке днем столбики термометров не опустятся ниже минус 15 градусов по Цельсию.

Что касается средины русской зимы, то, скорее всего, холодный циклон достигнет-таки российских широт и подморозит до минус 25 градусов Центр, Уральские горы, Сибирь и Восток страны.

Февраль метеорологи Росгидрометцентра пророчат теплый – температурный диапазон минус 10 — 15 градусов в сопровождении снегопадов подарит красивое и мягкое окончание зимы-2024.