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проиcшествия

Детей из школы Новосибирска перевели на дистант из-за разлитой ртути

Фото: ru.freepik.com

В одной из школ Новосибирска разлили ртуть, после чего детей перевели на дистант

13 ноября на оперативном совещании в правительстве начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что в одном из учебных заведений на территории региона была залита ртуть.

«Администрация школы своевременно эвакуировала учащихся и персонал, пострадавших нет», — прокомментировал Орлов.

Он также отметил, что учеников школы из-за происшествия перевели на дистанционное обучение, а спасатели провели демеркуризацию помещений.

10 ноября, в пятницу, специалисты Роспотребнадзора дополнить измерили концентрацию паров ртути. Превышение не выявили.

Ранее в Новосибирске с 18-го этажа выпал полуторагодовалый ребенок и выжил. Полчаса он пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую.

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Нина Раневская
Журналист

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