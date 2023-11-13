Детей из школы Новосибирска перевели на дистант из-за разлитой ртути

В одной из школ Новосибирска разлили ртуть, после чего детей перевели на дистант

13 ноября на оперативном совещании в правительстве начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что в одном из учебных заведений на территории региона была залита ртуть.

«Администрация школы своевременно эвакуировала учащихся и персонал, пострадавших нет», — прокомментировал Орлов.

Он также отметил, что учеников школы из-за происшествия перевели на дистанционное обучение, а спасатели провели демеркуризацию помещений.

10 ноября, в пятницу, специалисты Роспотребнадзора дополнить измерили концентрацию паров ртути. Превышение не выявили.

Ранее в Новосибирске с 18-го этажа выпал полуторагодовалый ребенок и выжил. Полчаса он пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую.