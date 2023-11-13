Директору новосибирской турфирмы вынесли приговор за гибель туристов на Камчатке

Участники восхождения на Ключевский вулкан на Камчатке погибли по вине руководства новосибирской турфирмы, решил суд.

Директор новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» был приговорен к четырем годам колонии за организацию тура на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, в результате которого погибли девять человек, включая гида компании. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судебный процесс в отношении директора Андрея Степанова начался в Петропавловске-Камчатском. Он организовал тур на Ключевскую сопку, в результате чего погибли 9 человек.

Степанова обвиняли в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти более двух лиц.

По версии следствия, руководитель знал о запрете посещения и проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но разместил рекламное объявление об организации восхождения в соцсети. Более 10 человек из разных регионов России заключили с ней договор на оказание услуг и перечислили около 1 млн рублей.

30 августа руководитель турфирмы начал поход на вулкан без разрешения природного парка на посещение и по не утвержденному маршруту. В результате один человек погиб от полученных травм, а остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. 7 человек и один проводник скончались от переохлаждения.

Спасатели сумели эвакуировать второго проводника и двух туристов.