Должницу по алиментам отправят заготавливать дрова в Новосибирской области

Жительницу посёлка Озеро-Карачи отправят отрабатывать 30 часов обязательных работ.

39-летняя жительница посёлка Озеро-Карачи Новосибирской области задолжала своему сыну 328 тысяч рублей. Также у неё нет зарегистрированного имущества, которое можно было бы арестовать и реализовать в счёт погашения долга.

В отделении на должницу составили административный протокол и привлекли к ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Суд вынес решение обязать должницу отработать 30 часов обязательных работ — её направят в местный лесхоз на заготовку дров.

Но, в случае, если женщина будет уклоняться от отбывания обязательных работ, ей грозит административный штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок суток.

Напомним, что в Новосибирске задержали двух безработных, которые открыли нарколабораторию.