Город в цифре: какие разработки новосибирских программистов прославили Новосибирск

Новосибирск одним из первых в стране городов узнал, что такое интернет, а за новосибирскими программистами охотились рекрутеры Microsoft. Наш новый рассказ — о первопроходцах в сфере информационных технологий в Новосибирске, их вкладе в развитие этой отрасли, а также об успешных проектах новосибирцев, которые уже вошли в нашу жизнь, и о тех, которые появятся в скором будущем.

В интернете — среди первых

Официально считается, что интернет в Советском Союзе появился в 1990 году, хотя какие-то локальные сети использовались уже несколько лет. Но именно тогда произошёл первый модемный сеанс связи между курчатовским институтом в СССР и университетом в Финляндии. После этого была запущена первая советская сеть, к которой были подключены компьютеры в научных центрах Москвы, Ленинграда, Новосибирска и Киева.

Так наш город стал одним из первых в стране, где появился интернет. Больше того, в научных институтах Новосибирска разрабатывали первые цифровые площадки для общения — аналоги современных мессенджеров и социальных сетей.

Понятно, что простые граждане о существовании такой технологии в то время даже не подозревали. Хотя ещё в 1950-х российский военный учёный Анатолий Китов создал первую ламповую электронно-вычислительную машину ЭВМ М-100 и предложил создание общей сети вычислительных центров (проект «Красная книга») — в идее, прообраз интернета. Однако в те годы кибернетика, как и генетика, в СССР ещё считалась лженаукой. Поэтому её развитию всячески препятствовали.

Единственной сферой, в которой признали необходимость использования компьютерных сетей, была «оборонка». Одними из первых программистов в стране были и сотрудники новосибирских научных институтов. Сейчас уже трудно представить, что первые вычислительные машины были настолько большими, что для них требовались специальные помещения. При этом по производительности они были намного слабее нынешних персональных компьютеров. И всё же именно на них новосибирцы Валерий Долгановский с коллегами участвовали в разработке программного обеспечения для системы противовоздушной обороны С-300 и первой советской системы противоракетной обороны.

Знай наших

Уровень новосибирских программистов, создававших для сибирских учёных хорошие программы, привлёк внимание западных компаний. А с развитием Всемирной паутины появилась возможность работать, как сейчас говорят, дистанционно. В 90-х годах в Академгородке появилось множество небольших аутсорсинговых компаний, которые через интернет оказывали услуги зарубежным клиентам. Специалисты этих компаний перешли на «мирные» технологии, занявшись в том числе разработкой компьютерных игр.

В поисках сотрудников в Новосибирск стали приезжать представители Microsoft и других крупных корпораций. Они предлагали новосибирским программистам поистине фантастические, особенно по тем временам, зарплаты: суммы порой доходили до 80 тысяч долларов в год.

Впрочем, некоторые специалисты, в том числе из тех, кто успел поработать за границей, несмотря на суровый климат и прочие реалии жизни в Сибири переезжать не собирались. Некоторые из них считали, что продавать свои услуги на Запад, оставаясь в Новосибирске, выгоднее. Эти игровики и стали основой того малочисленного креативного класса, который всё-таки появился в Сибири.

Так к концу 1990-х годов в новосибирском Академгородке, ставшем средоточием сибирской науки, возникло объединение людей, которое через полтора десятка лет станет одной из крупнейших российских компаний — Alawar. Сегодня это уже компания мирового масштаба, среди разработок которой известная игра «Весёлая ферма» и другие.

Будущее — в цифре

«Кто владеет информацией, тот владеет миром», — сказал когда-то Ротшильд. То же самое сейчас можно сказать и об информационных технологиях. Цифровые решения двигают вперёд и другие отрасли — промышленность, науку, культуру, бизнес.

Именно поэтому Новосибирск взял курс на ускоренное развитие сферы IT. Этот тренд задал ещё три года назад глава региона Андрей Травников, выступая на X Сибирском форуме «Индустрия информационных систем»: «Те регионы, которые войдут в число лидеров по внедрению современных цифровых решений, смогут добиться успеха во всех отраслях экономики, науки, социальной сферы».

Сегодня в нашем регионе более двух тысяч организаций, работающих в сфере информационных технологий и связи, в отрасли работает около 30 тысяч человек. По динамике развития, количеству организаций, а также численности и качеству кадров IT-сфера Новосибирска входит в первую десятку регионов России. Каждая десятая российская разработка в области программного обеспечения родилась в нашем городе. В Новосибирске ведут разработки по применению искусственного интеллекта, создают мобильные и компьютерные приложения для селекционеров и многое другое.

В настоящее время для проведения научных испытаний требуются всё более мощные информационные ресурсы и системы. В Новосибирской области с помощью создания суперкомпьютера планируют обеспечить работу синхротрона и Центра генетических технологий, а также вывести на новый уровень исследования искусственного интеллекта.

Для внедрения передовых научных разработок в промышленность по соседству с Академгородком был создан Новосибирский технопарк, который является одним из самых успешных в России. В нём открылся Центр информационных технологий, ставший центральной площадкой созданного IT-кластера. Среди резидентов Технопарка — в том числе компании, входящие в число лидеров рынка информационной безопасности.

Благодаря новосибирским разработчикам и компаниям, которые продвигают высокотехнологичные программные решения, у новосибирского бизнеса появляются новые возможности оптимизации ключевых процессов и перехода к цифровой модели.

Например, как рассказали в компании «БЭСТ», одном из лидеров на рынке корпоративного обеспечения, такие инструменты для бизнеса как CRM-системы помогают систематизировать процессы и сделать взаимодействие с клиентами более удобным. Особенно компаниям, у которых большое количество клиентов и партнёров.

Стоит добавить, к слову, что и стабильная работа IT-компаний, в свою очередь, немыслима без продукции, поставщиком которой является компания «БЭСТ». У любого производства есть бытовая составляющая, которая складывается из важных мелочей, без которых не обойтись: начиная от обычной канцелярии и заканчивая бумажными полотенцами и бытовой химией. Многие новосибирские компании, в том числе и высокотехнологичные, свой комфорт уже много лет доверяют именно «БЭСТ».

«Настрой бизнес правильно»

Одним из лидеров в России в сфере цифровых технологий является новосибирская компания ITConstruct. Вот уже 18 лет компания, работающая под девизом «Настрой бизнес правильно!», предлагает услуги по разработке сайтов и внедрению CRM. Компетенции сотрудников ITConstruct подтверждены сертификатами, а сама компания имеет высший — «золотой» партнёрский статус Битрикс24 и 1С-Битрикс, а также статус официального партнёра amoCRM и высокие места в различных рейтингах.

Компания работает со всем спектром продуктов Битрикс24: создаёт корпоративные порталы, онлайн-офисы под конкретные задачи своих клиентов, разрабатывает интернет-магазины и корпоративные сайты, внедряет энтерпрайз-решения, CRM для отделов продаж, занимается интернет-продвижением, включая контекстную рекламу и SEO-технологии. А также разрабатывает собственные приложения для бизнеса, которых уже более двадцати. Например, приложение «Рабочий стол», которое позволяет организовать цифровую рабочую среду для компаний со сложной корпоративной культурой, или «Служба качества» — для организации системы работы службы качества на предприятии. Словом, решения, которые предлагает ITConstruct, помогают предпринимателям организовать бизнес так, чтобы он работал как часы и был комфортно и эффективно управляем.

За время работы компания ITConstruct выполнила несколько тысяч проектов для клиентов по всей России — как небольших региональных фирм, так и федеральных компаний от Калининграда до Владивостока, и сегодня этот бренд хорошо известен на рынке цифровых услуг страны. А офисы компании, кроме Новосибирска, появились, что вполне логично, в Москве и Владивостоке.

«Когда ты идёшь по улице и видишь названия компаний, бренды, и понимаешь, что очень многие из них — наши клиенты, это действительно мотивирует», — признаётся директор компании ITConstruct Роман Петров.

Кстати, руководитель компании подтверждает, что внедрение цифровых решений является двигателем развития экономики. «Например, использование CRM-системы позволяет бизнесу поднять доходность даже при минимальном внедрении», — говорит он.

Среди наиболее востребованных сегодня услуг Роман Петров называет внедрение CRM и систем совместной работы — потому что это повышает прибыль компании и снижает издержки; разработку сайтов и интернет-магазинов — «потому что, несмотря на то, что маркетплейсы стали очень популярными, на своём сайте вы можете делать то, что вам нужно для решения именно ваших задач, а не зависеть от политики, которую диктует маркетплейс». Кроме того, по его словам, т. к. в 2022 году бизнес-инструментов стало значительно меньше, снова выросла потребность в продвижении.

Словом, если вам нужно настроить бизнес правильно — обращайтесь в ITConstruct.

Все «по уму»

Развитие общества сегодня напрямую связано с «цифрой». Сейчас в стране действует программа «Цифровая экономика», и Новосибирская область стала пилотной по внедрению четырнадцати сервисов — комплексных государственных услуг, которые полностью перевели в электронный вид. Это значит, что теперь можно получить все необходимые пособия, документы и справки онлайн, без посещения госорганов.

Особое внимание в Новосибирске уделяется телемедицине, искусственному интеллекту, телекоммуникациям, энергосбережению. Уже реализуются пилотные проекты «Умный регион» и «Умный дом». На очереди — «Умная остановка», «Умная школа», «Умное ЖКХ». Кстати, Новосибирск — один из первых в России городов, где внедрили системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Цифровизация экономики невозможна без развития инфраструктуры для последующего внедрения инновационных технологий. Эту работу в регионе проводит «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений.

Компания постоянно расширяет сети и увеличивает покрытие, строит базовые станции и запускает современную связь в отдалённых и труднодоступных поселениях в Новосибирской области. В Новосибирске и городах области в прошлом году Ростелеком модернизировал действующие и проложил около 400 км новых волоконно-оптических линий связи. Это позволило обеспечить сибирякам доступ к множеству онлайн-ресурсов. Новосибирский филиал Ростелекома реализует проект «Устранение цифрового неравенства», в рамках которого мобильной связью и высокоскоростным интернетом обеспечено несколько сотен сёл региона. Компания также предоставляет большое количество решений для бизнеса и государственных органов: виртуальная АТС, голосовой помощник, облачное видеонаблюдение, Wi-Fi для гостей, умные экраны и многое другое.

Новосибирск — один из крупнейших научных, инновационных и образовательных центров востока страны, транспортный, экономический и логистический хаб. И наш город вполне может претендовать и на роль столицы цифровой экономики в Зауралье.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

· Ваш инвестор

· Кофейня Дали

· Alcreme

· Музей Новосибирска