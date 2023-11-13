Комбат «Веги» Панферов из Новосибирска осудил помилование убийцы Веры Пехтелевой

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов заявил, что он против помилований убийц и насильников.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат элитного батальона «Вега» Андрей Панферов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что не согласен с помилованием Владислава Канюса, который зверски убил 23-летнюю Веру Пехтелеву.





«Человек получил срок, пусть сидит. Мое мнение такое. В конце концов, у нас правовое государство, нельзя одно с другим смешивать — выполнение боевых задач и помилование. Человек 17 лет получил за убийство девушки. «Солдат» — это почётное звание», — высказался вице-спикер Заксобрания Панферов.

Панферов добавил, что против помилования людей, севших в тюрьму за преступления против личности и за распространение наркотиков.

«Даже не стоит говорить о педофилах, насильниках, убийцах и торговцах наркотиками», — сказал Панферов о тех, кого не стоит выпускать из тюрьмы.

Однако, по мнению Панферова, помиловать можно тех, кто отбывает наказание за более мягкие статьи, например, за кражу.

«Кража или мошенничество — совершенно другие случаи», — подытожил комбат «Веги».

Как ранее писал Сиб.фм, в Кузбассе помиловали убийцу Веры Пехтелевой после участия в СВО.

В 2020 году убийца Владислав Канюс несколько часов убивал свою девушку Веру Пехтелеву. Все это время соседи вызывали полицию, однако сотрудники приехали, когда 23-летняя девушка была мертва — Канюс её сильно избил и задушил проводом от утюга.

В 2021 году ему дали 17 лет лишения свободы по трём статья. Полицейским за халатность — условные сроки.

Недавно родители убитой девушки получили фотографию, на которой Владислав стоит в камуфляжной форме с оружием. Позже в прокуратуре им сообщили, что Владислав помиловал с освобождением 28.04.2023 от дальнейшего наказания и снятием судимости. Он уже вернулся с СВО и находится на свободе без каких либо ограничений.





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал помилование Канюса.

«Когда они искупают кровью, в том числе по тяжким статьям. Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Всё, что могу сказать по этому случаю», — ответил он на вопрос журналистов.