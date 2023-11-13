Металурги исследуют перспективы атомных станций малой мощности для Норильского промышленного района

«Норникель» и госкорпорация «Росатом» изучат возможность строить атомные станции малой мощности, чтобы снабжать энергией Норильский промышленный район.

Соглашение о намерениях и сотрудничестве по сооружению атомных станций малой мощности подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Энергосистема Норильского промышленного района изолирована от Единой энергосистемы России, что предъявляет к ее надежности повышенные требования. С учетом стратегических планов развития горно-металлургическая компания рассматривает возможность строить новые генерирующие мощности. Один из вариантов — атомные станции малой мощности.

Госкорпорация активно развивает проекты атомных станций малой мощности, которые отвечают потребностям удаленных северных территорий России с децентрализованным энергоснабжением. Подписанное соглашение предусматривает, что компании изучат возможные варианты, определят приоритетную площадку размещения наземной станции, ее конфигурацию и необходимую для ее сооружения и эксплуатации инфраструктуру, а также рассмотрят оптимальную модель реализации проекта.

«Норильский промышленный район развивается, в связи с чем за горизонтом 2030 г. нам понадобится больше электроэнергии. Решением может стать атомная электростанция — безопасный источник энергии с минимальным воздействием на окружающую среду. Сотрудничество с «Росатомом» позволит «Норникелю» получить доступ к передовым энергетическим технологиям, а госкорпорации — развивать применение атомных станций малой мощности в удаленных регионах России», — прокомментировал Владимир Потанин.

«В рамках нашего партнерства мы планируем изучить потребности Норильского промышленного района и выбрать наиболее подходящий проект для энергоснабжения. В качестве приоритетного может быть рассмотрен высокотехнологичный проект атомной станции малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-400. Наши проекты в сфере малой мощности предлагают надежный источник электроэнергии с долгосрочным прогнозируемым тарифом для потребителей. Кроме того, атомная энергетика способна внести значительный вклад в борьбу с изменением климата ввиду отсутствия выбросов СО2 в процессе генерации энергии, что крайне важно для северных территорий нашей страны. Все эти преимущества делают технологии атомных станций малой мощности востребованными для крупных промышленных потребителей, которые ответственно подходят к выбору источников энергоснабжения для своих производств и территорий присутствия», — заявил Андрей Лихачев.

«РИТМ-400» — это проект российского водо-водяного ядерного реактора планируемой мощностью от 80 до 90 мегаватт. Его разрабатывает опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова.