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общество

Многодетные семьи из Новосибирска могут освободить от уплаты НДФЛ

Фото: ru.freepik.com

Спикер Совета Федерации предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ.

По результатам опроса SuperJob, данное предложение поддержали 57% новосибирцев, против выступил 20%, аргументируя тем, что «многодетные семьи имеют достаточное количество поддержки».

Мужчины чаще женщин одобряли идею — 62 и 43% соответственно.

Большинство сторонников отмены НДФЛ для родителей многодетных семей среди людей в возрасте 34 лет — 65%.

Напомним, что в Новосибирске создали документальный фильм «Пульс города N».

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Нина Раневская
Журналист

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