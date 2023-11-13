Музыканты, художники и создатели кино: какими талантами гордится Новосибирск

Новосибирск подарил миру искусства немало знаменитых актёров, режиссёров, музыкантов. Многие творческие люди связали свою судьбу с нашим городом, ведь здесь созданы уникальные условия для раскрытия талантов и всегда есть возможность самореализации. Сегодня расскажем о тех, кто своим творчеством прославил Новосибирск.

Музыка души

Нашего земляка Геннадия Заволокина знала и любила вся страна — красивый баритон, обаятельная улыбка... Он играл на гармони и баяне, на домре и балалайке, писал стихи и музыку, был прекрасным исполнителем — со своим неповторимым сценическим лицом. Его песни были о деревне, о русской природе, о чувствах, близких и понятных каждому. Из множества современных исполнителей народной музыки он выделялся красотой своего голоса и каким-то необыкновенным сочетанием сдержанности и веселья.

А в 1986 году реализовался ещё один талант Заволокина — организаторский. Он был ведущим, художественным руководителем и режиссёром телепередачи «Играй, гармонь!».

Родом из Новосибирска и известный советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Он написал музыку к фильмам «Солярис», «Сибирский цирюльник», «Легенда № 17», «Утомлённые солнцем», «Водитель для Веры». Как эстрадный композитор прославился после ставшего популярным шлягера «Полёт на дельтаплане» в исполнении Валерия Леонтьева.

Эдуард Артемьев создал большое количество инструментальных и электронных мелодий. Многие шедевры композитора принесли ему мировую популярность, их высоко ценили критики. В 2017 году Эдуард Артемьев был отмечен премией Шостаковича за вклад в развитие мировой музыкальной культуры.

Художник-оптимист

Одной из знаковых фигур художественной жизни Новосибирска является Александр Шуриц — художник-график, живописец, член Союза художников СССР и России. Окончив Строгановское училище в Москве, он переехал в наш город в 1969 году, работал в художественно-конструкторском бюро и сотрудничал с Западно-Сибирским книжным издательством — иллюстрировал детские книжки. Искусствоведы отмечали, что он привнёс свежее дыхание столичной художественной атмосферы, хорошо знакомой с новыми направлениями мирового искусства. С 1990-х художник занимался только живописью. В его творчестве постепенно сложилось несколько направлений: пейзажи, библейские сюжеты, городские типажи и портреты. В новосибирской мастерской родились полотна, которые сегодня хранятся в Третьяковской галерее, во многих европейских частных коллекциях, а также в Израиле, США, Японии и других странах, даже в англиканской церкви в Бристоле. И конечно, в Новосибирске — в нашем краеведческом и художественном музеях. Многие советские дети выросли на книгах с его иллюстрациями — сказках Андерсена, Чуковского, произведениях Гайдара, Маршака и других. Всего в Западно-Сибирском книжном издательстве вышло около 200 изданий с его рисунками. Александра Шурица называли «художником-оптимистом» и даже отмечали, что его работы можно прописывать как лекарство тем, кому не хватает счастья.

Жизненное кино

Новосибирск подарил много звёздных имён и кинематографу. В нашем городе начинали свой творческий путь народный артист РФ, актёр Владимир Машков, режиссёр Андрей Звягинцев — двукратный номинант на премию «Оскар» — и многие другие.

Глубина, желание говорить со зрителем на серьёзные темы и особый сибирский характер — вот что отличает искусство сибиряков. Не так давно компания «Ростелеком», которая поддерживает культурные проекты федерального уровня, организовала показ нового фильма ещё одного новосибирского режиссёра — Антона Коломейца — в рамках фестиваля «Наше кино», все фильмы в его программе так или иначе связаны с Новосибирском.

Драма «Свет» Антона Коломейца через судьбу обычного социального работника напоминает о хрупкости жизни, о тесных связях, разрывающихся порой по глупым причинам, о внутреннем свете, который рождается от общения между людьми. Сюжет строится на воспоминаниях героини о подруге юности. Главную роль исполнила Елена Яковлева, а прототипом героини стала мама режиссёра. Премьера фильма «Свет» с триумфом прошла на 31-м фестивале российского кино «Выборг», где драма Антона Коломейца получила гран-при и приз за лучший актёрский ансамбль. Но режиссёр признаётся, что услышать отзыв новосибирского зрителя для него было особенно важно.

«Это кино создавалось не для малого экрана. Съёмочная группа вложила в него столько труда и столько внимания, что хотелось бы, чтобы зрители увидели фильм на большом экране. В нём можно по пальцам пересчитать количество крупных планов, там совсем нет телевизионной крупности. Тем более мы провели тонкую работу со звуком, которую тоже стоит оценить. На экране телефона смотреть такое кино — просто кощунство», — говорит автор фильма.

В чём же секрет такого большого числа талантливых людей, которые рождаются в Новосибирске или начинают здесь свою творческую карьеру? Возможно, именно в особой атмосфере интеллигентности, свойственной городу благодаря развитию науки и Академгородка. Мы перечислили далеко не всех, в любом случае новосибирцы их знают, любят и внимательно следят за творчеством земляков. А ещё уверены, что Новосибирск — это город талантов.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

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· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

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· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

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