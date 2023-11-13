НКР присвоило российскому банку наивысший ESG-рейтинг на уровне ААА

Оценка подтверждает соответствие самым высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам

Рейтинговое агентство НКР присвоило Сберу ESG-рейтинг ААА — наивысший уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам. Сбербанк стал первой российской компанией, которой агентство присвоило максимальный из возможных рейтингов.

Высокая оценка экологической компоненты ESG-рейтинга банка основывается на высокой доле зелёных активов в портфеле банка, многоуровневой системе оценки и контроля ESG-рисков.

НКР высоко оценило реализацию банком мероприятий и программ, направленных на сокращение углеродного следа, а также на повышение эффективности использования ресурсов и ответственное обращение с отходами.

Банк поддерживает высокие стандарты социальной защиты сотрудников и обеспечивает значительные инвестиции в развитие человеческого капитала — этим обусловлена высокая оценка социальной компоненты рейтинга.

Агентство отметило последовательную и качественную реализацию проектов в области устойчивого развития: благотворительных, волонтёрских, инклюзивных и социальных программ в сфере культуры, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды.

Максимальная оценка управленческой компоненты рейтинга отражает зрелый уровень развития и организации корпоративного и риск-менеджмента крупного банка, в том числе эффективность механизмов для обеспечения непрерывности деятельности и стратегического планирования.

Присвоение высшего уровня обусловлено внедрением и эффективным применением корпоративных ESG-документов, включая Политику Сбербанка в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, которая систематизирует подходы в данной деятельности.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG:

«Банк стал первой российской компанией, которой НКР присвоил наивысший ESG-рейтинг. Мы получили максимальные оценки по всем трём аспектам ― экологическому, социальному и управленческому. Высокая оценка банка основана в том числе на поддержке устойчивого развития российских регионов, выпуске собственных зелёных облигаций и высокой доле ESG-кредитов, зелёных и адаптационных займов, а также социальных кредитов. Отмечу, что портфель ответственного финансирования Сбера продолжает расти — по итогам третьего квартала 2023 года он достиг рекордного показателя в 2 трлн рублей, что подтверждает актуальность зелёной повестки и важность ESG-принципов для наших клиентов и партнёров».

При присвоении ESG-рейтинга применялась следующая методология.

Рейтинговое агентство НКР («Национальные Кредитные Рейтинги») включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств Банка России. Рейтинги НКР в регулировании используют Банк России, Московская Биржа, СПБ Биржа, НРД и другие ведомства. ВЭБ.РФ включил НКР в перечень верификаторов зелёных финансовых инструментов в 2022 году.