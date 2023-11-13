Новосибирцы не смогут сдавать жилье посуточно без разрешения соседей

Новосибирцам могут запретить сдавать жилье посуточно, если у арендодателей не будет разрешения от соседей

Законопроект, который защищает права жителей многократных домов, рассматривает нижняя палата Федерального собрания. Об этом сообщают «Известия».

Подразумевается, что теперь владельцам недвижимости, которые планируют сдавать квартиры в посуточную аренду, необходимо одобрение соседей. Согласие на сдачу нужно получить минимум от 75% всех жильцов дома.

Собственники жилья также должны записывать данные нанимателей, если те нанесут ущерб общему имуществу дома. А в случае отказа владельца выполнять новые требования о посуточной аренде наступить административная ответственность. Какая — пока неизвестно.

Напомним, что за два года Новосибирская область выросла на 42 позиции в рейтинге доступности аренды жилья.