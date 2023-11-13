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проиcшествия спорт

Опубликовали видео матча, на котором умер хоккеист в Новосибирске

Фото: социальные сети

В Новосибирске опубликовали видео с матча, где умер хоккеист.

В в Новосибирской области 12 ноября во время матча скончался 62-летний хоккеист Андрей Измайлов. Мужчина являлся нападающим в хоккейной команде «Стяг-День», в ней играют спортсмены-любители старше 50 лет.

В группе «Ночная Хоккейная Лига — Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором видно, как во время игры один из хоккеистов останавливается, опускается на лёд и чуть позже комментатор сообщает о приостановке игры.

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Валерия Митрохина
Журналист

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