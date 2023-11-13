Открытие Международного фестиваля имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» состоится в НОВАТе

Торжественное открытие I Международного конкурса-фестиваля музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» состоится 27 ноября 2023 года на Большой сцене НОВАТа.

Конкурс-фестиваль, посвященный нашему выдающемуся современнику, недавно ушедшему из жизни композитору Эдуарду Артемьеву, откроет концертная программа, включающая его сочинение, которое сам Артемьев называл одним из наиболее значимых в его жизни и над которым работал несколько десятилетий – реквием «Девять шагов к Преображению».

Сам композитор признавался: «Это единственное сочинение, которое я принимаю без претензий к самому себе. Что-то получилось».

Реквием «Девять шагов к Преображению» — интерпретация канонической мессы, написанная на латинские и греческие тексты. В сочинении нашел воплощение уникальный музыкальный язык Артемьева — характерный для всего его творчества сплав классического и современного в искусстве, синтез симфонической, электронной и рок-музыки, академического вокала и хорового звучания.

На открытии конкурса-фестиваля «Сибириада» реквием прозвучит в исполнении симфонического оркестра и детского хора НОВАТа под управлением маэстро Сесара Альвареса (Испания), солисты — Екатерина Артемьева, Андрей Лефлер. Одно из отделений фестивальной концертной программы будет посвящено музыке Эдуарда Артемьева к известным кинофильмам.

На фото: Андрей Лефлер

Конкурс-фестиваль имени Эдуарда Артемьева с насыщенной разнообразной программой неслучайно впервые проводится именно в Новосибирске. Один из великих творцов нашего времени родился в Новосибирске в 1937 году. В течение последнего десятилетия жизни мастера в его родном городе неоднократно проводились масштабные авторские концерты, сопровождавшиеся огромным интересом публики и поддерживаемые руководством города и области.

Творческое наследие нашего выдающегося земляка обширно и многогранно, включает множество произведений в самых разных стилях и жанрах. Артемьев — один из первопроходцев электронной музыки, классик отечественного кино, создатель симфонических, хоровых произведений, инструментальных концертов, вокальных циклов. Композитор создал музыку более чем к двумстам российским и зарубежным фильмам и более чем к тридцати театральным постановкам. Творчество Артемьева знакомо самой широкой российской аудитории, прежде всего благодаря его работам в кино. Среди кинофильмов, в которых звучит музыка Артемьева, знаменитые киношедевры: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» Андрея Тарковского; «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Родня», «Утомленные солнцем», «Солнечный удар» и другие картины прославленного кинорежиссера Никиты Михалкова; «Сибириада», «Одиссея», «Дом дураков» Андрея Кончаловского. Композитор сотрудничал с известными режиссерами Вадимом Абдрашитовым, Кареном Шахназаровым, Павлом Чухраем и многими другими.

На фото: Екатерина Артемьева

Народный артист России, Артемьев пять раз становился лауреатом Государственной премии. Композитор удостоен звания Героя труда в 2022 году, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, премиями имени Шостаковича, «Золотая маска», призом имени Глинки и многими другими. За музыку к кинофильмам композитору пять раз вручалась премия «Ника», он награжден пятью премиями «Золотой орел». В составе съемочной группы фильма «Утомленные солнцем» Артемьев получил премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1993 году.

Сочинения Эдуарда Артемьева звучали в Англии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Венгрии, Германии, Италии, Канаде, США, Финляндии, Франции и Японии.

На фото: Сесар Альварес

Первый международный конкурс-фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Новосибирской области, Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, ВГТРК «Россия», Союза композиторов Евразии, Союза кинематографистов России.

В проекте принимает участие Молодежный оркестр Новосибирска.

Открытие I Международного фестиваля имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» составит концертная программа в двух отделениях – киномузыка Эдуарда Артемьева и реквием «Девять шагов к Преображению».