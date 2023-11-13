По факту смерти хоккеиста во время матча новосибирская полиция начала проверку

В Новосибирске началась проверка по факту смерти хоккеиста во время матча в Краснообске

В Новосибирской области 62-летний хоккеист Андрей Измайлов скончался во время матча в Краснообске. Он был нападающим в любительской команде «Стяг-День» где игрокам от 50 лет.

Также появилась запись с трансляции игры, где видно, что во время матча мужчина останавливается, а затем опускает на лед.

В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее в Новосибирске на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта произошло ДТП, после которого водитель одного из автомобилей скрылся.