Погрузка на железной дороге в Новосибирской области увеличилась на 15,6% в январе – октябре

Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – октябре 2023 года превысила 22 млн тонн. Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост в регионе отмечен по следующим видам грузов:

- каменный уголь – 13,5 млн тонн (+24,1%);

- нефть и нефтепродукты – 1,2 млн тонн (+19,6%);

- черные металлы – 201,6 тыс. тонн (+17,5%);

- кокс – 90,7 тыс. тонн (+35,4%);

- продукты перемола – 83,8 тыс. тонн (+19,1%);

- химикаты и сода – 70 тыс. тонн (+11,8%).

Каменный уголь является основным грузом в Новосибирской области, его объем превышает половину общей погрузки в субъекте.