Процесс цифровизации медицины в Новосибирске будет готов на 100% к 2024 году

К 2024 году процесс цифровизации медицины в Новосибирске будет готов на 100%

Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области, на оперативном совещании заявил, что жители региона смогут следить за своими медицинскими анализами на сайте «Госуслуг». К 2024 году процесс цифровизации медицины будет готов на 100%.

По словам министра, сейчас идет активная закупка цифрового оборудования, благодаря которому данные будут храниться в единой медицинской информационной системе (МИС). Это облегчит работу врачей, которые теперь получат доступ к медицинским исследованиям пациентов, а также смогут обмениваться информацией о заболеваниях между собой.

Сейчас в МИС Новосибирской области задействовано более 500 единиц.

В пятницу, 10 ноября, в Новосибирском государственном университете (НГУ) состоялась церемония открытия трех лабораторий Передовой инженерной школы (ПИШ) в сфере биотехнологий и микрофлюидики.