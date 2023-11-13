Рыбовод из Новосибирска назвал бассейн Оби самым опасным местом в мире

Новосибирский рыбовод сообщил о том, что бассейн Оби является самым опасным местом.

Александр Вдовченко ранее работал главным рыбоводом Новосибирскрыбхоза. Он сообщил, что загрязнение водоёмов, распространение сорных ротонов и обилие рыбы, заражённой описторхозом, превратили Обь в одну из самых опасных и грязных рек в мире.

По словам Александра, за время работы он узнал, что в воде есть превышение ПДК многих вредных веществ в несколько раз. И, так как чаще всего жители приобретают карасей, язя, плотву и чебаков, данные виды рыб являются переносчиками описторхоза.

Напомним, что рыбака из Новосибирска отправили на обязательные работы за 19 стерлядей и осетра. Его приговорили к 300 часам обязательных работ за удачную рыбалку стоимостью почти полмиллиона рублей.