Семью мигрантов из Таджикистана попросили покинуть Новосибирск

Женщина с двумя детьми из Новосибирска получила уведомление с требованием покинуть территорию России

Семья из Таджикистана с двумя детьми получила уведомление с требованием покинуть территорию России в трехдневный срок. Дети женщины бросали камни в прохожих, а сама она занималась попрошайством. Из-за шалостей детей семью попросили покинуть Россию. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Инциденты с участием цыганских детей из Таджикистана произошли на улице Хилокской. Дети напали на девочку-подростка, бросали в нее камни и демонстрировали гениталии.

До этого мать уже три раза наказывали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и дважды — за нарушение миграционных законов.

Стало известно, что билеты до Казахстана семья уже приобрела, затем они отправятся в Душанбе. Если мать добровольно не исполнит решение, к ней будут применены дополнительные санкции, и она будет депортирована в принудительном порядке.



Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска заметили детей мигрантов с Хилокского рынка возле мусорных контейнеров.