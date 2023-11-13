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общество

Стало известно, как сейчас живет прописанный в Новосибирске Жерар Депардье

Фото: соцсети

Прошло восемь лет с момента, когда французский актер Жерар Депардье принял российское гражданство и захотел жить в России.

С тех пор он прописался в Новосибирске. Там же вскоре и открыл бизнес. Также выпустил линию продуктов под своим именем и снялся в документальном фильме о Новосибирске.

Однако после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 годуа Депардье раскритиковал действия российских властей. Российские депутаты предложили лишить актера гражданства и конфисковать имущество в России.

На данный момент Жерар Депардье живет в Европе. Об этом сообщил его представитель и кинопродюсер Арно Фрилле.

В феврале 2023 года Депардье заявил о своей приверженности русской культуре, несмотря на СВО на Украине. Актер признался, что старается не обсуждать спецоперацию. Он считает, что это случае сложно говорить говорить что-то разумное.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пророк-математик Григорий Кваша рассказал, когда закончится спецоперация на Украине.

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Игорь Кириченко
Журналист

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