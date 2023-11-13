Теперь это запрещено. Всех без исключения владельцев счётчиков в квартире ждёт сюрприз

Владельцев благоустроенного жилья с приборами учета предупредили, что один маленький нюанс в состоянии счётчиков воды и тепла приведёт к десятикратному увеличению сумм в коммунальных платежках.

Речь идёт о малейших повреждениях заводской пломбы на индивидуальных приборах учета: при устранении протечки труб, при механическом случайном ударе (могут долгое врем оставаться незаметными даже для хозяев). В случае, если о подобном повреждении хозяин заявит в ресурсную организацию или жилищную компанию незамедлительно, то всего лишь заплатит штраф в 300 рублей и заменит пломбу.

В обратном случае (не заметил вовремя, не придал значения незначительному повреждению) плата за воду за три последних месяца будет пересчитана и умножена на 10, пояснил юрист Максим Иванов в беседе с изданием primpress.ru.

Также, по словам другого эксперта, юриста Ирины Половодовой, поверку счетчиков теперь будут проводить по новому правилу. Если ранее после поверки счетчиков владельцы квартир обязательно приносили соответствующие документы в управляющую компанию или ТСЖ (когда хозяин этого не делал, насчитывали повышенные суммы за комуслуги), то теперь требовать подтверждающие документы о поверке счетчика с граждан будет запрещено. Специалисты будут самостоятельно брать данные в специальном реестре Росстандарта, куда оперативно поступает информация сразу после поверки приборов учёта.