Умер на льду: что известно о смерти 61-летнего хоккеиста в Новосибирске

Руководитель ветеранской хоккейной команды Юрий Тамбовцев рассказал о смерти 61-летнего хоккеиста.

В Новосибирске, 12 ноября, во время игры в турнире Ночной хоккейной Лиги на льду скончался 61-летний хоккеист Андрей Измаилов. Мужчина являлся нападающим в хоккейной команде «Стяг-День», в которой играют любители старше 50 лет.

На опубликованных кадрах видно, что во время паса Измаилов останавливается и падает на лед, к нему практически сразу подкатываются другие спортсмены. Позже комментатор сообщает о приостановке игры.

Учредитель хоккейного клуба «Стяг» рассказал, что Андрей пришел играть в 2014 году, когда открылся стадион на улице Вертковской.

«Можно сказать, он стоял у истоков создания хоккейного клуба "СТЯГ"», — отметил руководитель.

Тамбовцев добавил, что Андрей был крепким, спокойным и рассудительным игроком, который всегда готов был помочь товарищам не только в игре, но и в жизни.

«Светлая память навсегда останется в наших сердцах, о наших ледовых победах», — подытожил он.

Сейчас клуб собирает деньги на помощь семье погибшего.

Как ранее писал Сиб.фм, опубликовали видео матча, на котором умер хоккеист в Новосибирске.