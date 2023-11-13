В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку

На фоне регулирования рынка ипотечного кредитования спрос заемщиков продолжает смещаться в сторону кредитов с господдержкой. Так, при общем снижении выдач в октябре, в ВТБ доля льготных сделок достигла 67% и уже на 13 пп превышает значения августа, сообщила пресс-служба банка. Схожая тенденция характерна для ипотечного рынка в целом. По прогнозам банка, до конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%).

Еще в августе доля льготных сделок в выдачах ипотеки в банке составляла 54%, в сентябре – 62%. Наибольшая динамика зафиксирована в рамках Дальневосточной ипотеки: за последний месяц она продемонстрировала рост на треть к максимальным показателям сентября и в 2 раза – августа. В четвертом квартале общая доля госпрограмм может увеличиться до 70%.

«За последний месяц на фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора доля сделок с господдержкой стала заметно больше. Учитывая все сложившиеся на рынке факторы, на сегодняшний день одни из самых доступных и выгодных условий кредитования действуют именно по льготным программам. За десять месяцев клиенты банка по субсидируемым ставкам уже оформили жилищные кредиты почти на 700 млрд рублей, что превышает значения прошлого года почти в 1,3 раза и более чем вдвое – 2021 года. До конца года этот объем увеличится до 830 млрд. В результате, в четвертом квартале до 70% ипотечных выдач будут проходить с господдержкой. Схожая тенденция характерна для всего рынка: мы ожидаем, что в этом году россияне возьмут ипотеку на льготных условиях на рекордные 4 трлн рублей, что впервые составит больше половины от всего объема выдач российских банков», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

На фоне последнего общерыночного раунда изменения ипотечных ставок условия кредитования по госпрограммам остались без изменений, ставки по ним сохранились однозначными.