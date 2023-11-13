В Новосибирске набор в «Школу 21» планируют провести в феврале-марте 2024 года

В преддверии своего 182-го дня рождения Сбер организовал для сибирских журналистов роуд-шоу, в ходе которого познакомил с технологическими и инфраструктурными новинками. Одна из них — новосибирский кампус «Школы 21», которая готовит IT-специалистов.

Цель «Школы 21» — школы программирования от Сбера — подготовка IT-специалистов с нуля. Обучение проходит бесплатно по методике «равный равному», по которой каждый участник учится самостоятельно и делится опытом с другими. Первые участники начали обучение в школе осенью 2021 года — их обучение продлится до весны 2024-го, когда им на смену придет новый поток.

Стимулирует проверки пир-поинты. При отправке работы на проверку пир-поинты списываются, а проверке работ других учащихся — начисляются. В результате у любого участника есть возможность увидеть пять-шесть вариантов решения той или иной задачи. Разнообразие подходов и постоянное обсуждение помогает участникам получить опыт для самореализации в IT-профессии.

Для атмосферы и досуга в школе работает 13 клубов по интересам. В них можно изучать языки, играть в настольные игры, петь в хоре или соло. Внеурочные клубы позволяют участникам постоянно менять и расширять круг общения. Это помогает развивать технические и «мягкие» навыки будущих айтишников.

Самое сложное в школе — это пройти отборочный интенсив. Его проводят в кампусе в течение 26 дней. Совместить его с работой или учебой практически невозможно, однако такой подход позволяет отобрать только самых мотивированных участников.

«Школа 21» занимает три этажа бизнес-центра «Сан-Сити». Пространство учёбы не имеет стен и перегородок и организовано по принципу open-space. Привязки к рабочим местам тоже нет: участники могут выбрать любой компьютер и зайти в систему по личной учетной записи.

Из окон кампуса открывается вид на город. Для удобства на каждом этаже есть отдельные кухни со всей бытовой техникой, комнаты отдыха и душ. Организаторы шутят: жить, работать и учиться с комфортом здесь можно, а спать нельзя. Участникам всё-таки придётся покидать кампус для отдыха дома.

В школе программирования студенты получат самые важные для IT-сферы практические навыки, опыт командного взаимодействия и стажировок, помощь в самопрезентации своих навыков перед будущими работодателями. В результате обучения им вручат сертификаты.

В настоящее время в кампусе школы учатся более 900 участников, 100 из них уже трудоустроены и работают в крупнейших компаниях страны — Сбер, Центр финансовых технологий, «Текстком», SmartConsulting и другие.

Одно из потенциальных направлений работы — SberDevices, занимающиеся разработкой умных устройств: от колонок и телевизоров до систем «умного дома». Как сообщил председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев на пресс-конференции, посвященной «Зелёному дню», с начала года в Сибири было продано 17 тысяч подобных устройств.