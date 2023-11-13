В Новосибирске создали документальный фильм «Пульс города N»

В фильме герои рассказывают о том, что им удалось достичь благодаря Новосибирску – городу возможностей.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм создала фильм о Новосибирске – городе возможностей. В нём герои рассказывают о том, почему считают центр Сибири лучшим городом на земле и чего им удалось добиться здесь.

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказывает, с каким трудом в городе удалось построить ЛДС и парк «Арена». Хоккеист из Канады Бэк Тэйлор говорит, почему сибирский лёд лучше американского. А артист балета Михаил Лифенцев поделился тем, что каждый его выход на сцену НОВАТа – это невероятные эмоции потому, что он дарит счастье и удовольствие зрителям.

В фильме снялись девять героев-новосибирцев, а также в нем показаны шикарные виды города. Например, музыкальная группа «Рви Меха» исполнила песню на крыше многоэтажного дома, где открывается панорамный вид на Новосибирск.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила 30 коротких роликов о том, чем гордиться Новосибирск – архитектура, культура, медицина, наука и многое другое. Документальный фильм стал заключительным этапом проекта. Его презентация состоится на большом экране.