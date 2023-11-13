В Новосибирской области женщина ударила ножом свою родственницу

В Новосибирской области после ссоры женщина ударила свою родственницу ножом в область груди

12 ноября в Отдел МВД России по городу Бердску в Новосибирской области поступило сообщение о том, что 52-летняя женщина была доставлена в больницу с ножевым ранением. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что во время распития алкоголя между потерпевшей и ее 64-летней родственницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила женщину ножом в грудь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы.

В данный момент проводится расследование, а в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что в Новосибирске ФСБ будут штурмовать НОВАТ в ходе учений 14 ноября.