В Новосибирском метрополитене работает лучший НR-специалист транспортной отрасли России

10 ноября в Москве прошел пятый юбилейный конкурс профессионального мастерства «Лучший НR-специалист транспортной отрасли — 2023», где соревновались специалисты по управлению персоналом.

Победителем конкурса стала специалист по персоналу отдела кадров Новосибирского метрополитена Дарья Добрыгина. Второе призовое место у представителя международного аэропорта Внуково, специалист Московского метрополитена занял третье место.

Конкурс проходил в два этапа: первый состоялся и в виде онлайн-тестирования. Из более чем 700 участников было отобрано 20 специалистов для участия в финале. Участникам второго этапа необходимо было решить видеозадачи, после чего они состязались в викторине «Своя игра» по ключевым компетенциям и разбирались в ситуационном кейсе, в котором значение имеет не только правильное решение, но и способность анализировать информацию, принимать решения и проявлять коммуникативные навыки. Лучше всех с этими задачами справилась Дарья Добрыгина.

Организаторами конкурса выступили Общероссийское отраслевое объединение работодателей — Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России, Московский транспорт и Московский метрополитен.