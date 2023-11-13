В сети появилось срочное сообщение о «перегруппировке» войск — что говорят в Минобороны

Информация о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции восточнее реки Днепр оказалась провокацией.

Сообщение от Минобороны РФ о перегруппировке войск «Днепр» восточнее одноимённой реки на Украине распространили на днях государственные агентства ТАСС и РИА Новости, внушающие доверие. Потому в правдоподобности новости никто из россиян не усомнился.

Однако уже через сутки представители оборонного ведомства назвали эти сведения провокацией: «Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», цитирует Минобороны издание РБК.

Далее последовало удаление информации с вышеперечисленных ресурсов и извинения перед читателями. По словам гендиректора агентства ТАСС Андрея Кондрашова, в данный момент руководство издания разбирается с ситуацией.

Из достоверных новостей из зоны действия СВО можно выделить события от 11 ноября 2023 года, гласящие, что российские военные сорвали попытку высадки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра. По сообщениям сетевого издания «Газета.ру» со ссылкой на собственный источник (российского военного), этот ноябрьский бой был быстрым и тяжелым, а российские солдаты работали четко и слаженно. При этом, семь украинских бойцов были взяты в плен в ходе сражения, еще четверо сдались «по концовке боекомплекта».