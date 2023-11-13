Власти Новосибирска судятся с подрядчиком благоустройства парка у «Сибирь-Арены»

Власти Новосибирска потребовали у компании, которая строила парк у «Сибирь-Арены», 4,7 млн рублей после внеплановой проверки.

В Арбитражном суде Новосибирской области появился иск от МАУ «Дирекция городских парков» к ООО «ПРЕМИУМСТРОЙ», которая занималась благоустройством территории, прилегающей к «Сибирь-Арене» на улице Немировича-Данченко. Исковые требования — чуть более 4,7 млн рублей.

Контракт между мэрией и строительной компанией был заключен еще 1 октября 2020 года. Из контракта, опубликованного на Госзакупках, следует, что «ПРЕМИУМСТРОЙ» должен был разработать документацию и начать строительно-монтажные работы — от расчистки прибрежной полосы до озеленения.





В Управлении культуры мэрии города Новосибирска ответили на официальный запрос Сиб.фм, что иск связан с "перечнем спорных вопросов", которые появились после внеплановой проверки, проводимой с 10 апреля по 12 мая 2023 года.

По данным мэрии, большая часть нарушений была урегулирована, так как «ПРЕМИУМСТРОЙ» вернул часть денег в досудебном порядке. Однако в администрации не пояснили, какие конкретные нарушения были выявлены в благоустройстве парка.

«По итогам данной проверки был выявлен перечень спорных вопросов. Большая часть из них на текущий момент урегулирована. Частично спорные вопросы были сняты аргументированными возражениями МАУ «Дирекции городских парков» и муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Технадзор департамента культуры спорта и молодежной политики», частично путем добровольного возврата денежных средств Подрядчиком в досудебном порядке", — говорится в ответе.

Директор «ПРЕМИУМСТРОЙ» Ян Левин не стал комментировать Сиб.фм, по каким причинам на них подала в суд «Дирекции городских парков», однако подтвердил, что дело связано с парком у ЛДС.

Как ранее писал Сиб.фм, станцию метро «Спортивная» обещали открыть до конца 2023 года.