Второй инклюзивный бал в Новосибирске состоится 27 ноября в театре «Глобус»

27 ноября на базе молодежного театр «Глобус» в Новосибирске пройдет второй инклюзивный бал

Организаторами бала выступают руководитель Школы светского танца «Отражение» и проект «Балы Новосибирска. Доступно каждому» Анны Заворотинской.

Подобное мероприятие в Новосибирске проходит во второй раз. Для организации первого бала Анне пришлось пройти обучение в лаборатории инклюзивности. Именно там разработали первую концепцию мероприятия. Финансовой поддержки для реализации проекта тогда не оказалось.

Анна решила найти другие подобные мероприятия и познакомилась с Инклюзивным ресурсным центром Самары, где прошла стажировку и собрала команду. Именно в Самаре в 2014 году новосибирцы впервые побывали на особенном балу.

Вдохновившись, Анна Заворотинская и команда решили провести бал в Новосибирске. Он состоялся в декабре 2022 года.

Второе инклюзивное мероприятие в городе организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Оно пройдет 27 ноября на базе молодежного театр «Глобус».

В планах также провести и третий бал весной 2024 года.

Напомним, что 1 декабря в Новосибирске откроется выставка художественного серебра XVI-XX века из Европы.