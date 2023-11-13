За 2 года Новосибирская область выросла на 42 позиции в рейтинге доступности аренды

В рейтинге регионов по доступности аренды жилья, составленным аналитиками агентства РИА Рейтинг, Новосибирская область занимает 9 позицию.

За два года регион поднялся с 51 на 9 строчку. Немаловажную роль сыграли высокие темпы индустриального строительства в Новосибирске, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«На сегодня 61% домохозяйств региона могут позволить себе арендовать стандартную квартиру, в октябре 2021 года таких семей было 36,5%. Это происходит в случае, когда после необходимых трат 70% оставшихся средств идет на аренду квартиры. В условиях скачкообразного роста ключевой ставки ЦБ РФ аренда становится хорошей альтернативой решения жилищного вопроса. Особенно, когда по оценкам ЦБ ключевая ставка находится на пике в данном экономическом цикле», — уточнил эксперт.

По данным Николаева, лидирует в рейтинге Кемеровская область, где 70,2% жителей финансово потянут аренду квартиры. Замыкает ТОП-5 Иркутская область с показателем -62,6%. В Красноярском крае, Республике Хакасия и Томской области могут арендовать квартиру, соответственно, 55,2%, 50,8% и 50,4.

Опустились в рейтинге регионы, где цены на квартиры росли опережающими темпами. Москва за 2 года ушла с 10 на 28 позицию, заключил аналитик.

Напомним, в Новосибирске продают огромный особняк в баварском стиле за 100 млн рублей.