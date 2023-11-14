Эксперт рассказал об эволюции искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта в отношении машинного обучения и программирования перемещений – тема горячая. В работе с ИИ используются как стандартные алгоритмы компьютерного зрения, так и нейросети.

Ориентирование роботов на местности является одной из ключевых задач в разработке робототехнических систем. Способность робота определять свое местоположение и перемещаться в окружающей среде с высокой точностью открывает невероятные возможности во множестве областей — от производства до автономной навигации и исследования непроходимых территорий.

С развитием технологий возникают новые перспективы в области ориентирования роботов на местности. Например, разработка машинного зрения и глубокого обучения позволяет роботам распознавать и анализировать окружающую среду более эффективно.

Цель сочетания дронов и искусственного интеллекта состоит в том, чтобы сделать эффективное использование больших наборов данных (например, аэрофотоснимков) как можно более автоматизированными и беспроблемными.

В целом, искусственный интеллект и машинное обучение революционизируют, упрощая процесс идентификации, измерения и проверки физических объектов с помощью дронов.

Они сокращают затраты и время, связанные с ручной проверкой, а это в свою очередь позволяет получать более быстрые и точные результаты. Эволюционирование ИИ оказывает большое влияние на различные отрасли промышленности, приводит к повышению эффективности, экономии средств и повышению качества продукции.

Обсудим это и многое другое в выпуске подкаста «3.14 Будущее наступило» с Белоцерковским Валерием, ведущим инженером ЦПГО НГУ, ассистентом кафедры интеллектуальной робототехники

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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