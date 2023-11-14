Эксперты рассказали о популярных городах для туристических поездок зимой

Аналитики выяснили, что многие россияне планируют отправиться зимой в Москву и Петербург.

Специалисты сервиса OneTwoTrip выяснили, что 24,2% россиян планируют отправиться зимой в Москву. Второе место в списке востребованных для туризма городов в зимний период занимает Санкт-Петербург. Об этом сообщает RT.

Кроме того, многие граждане намерены отправиться в горы: 9,6% бронирований оформлено в посёлке Эсто-Садок, расположенном рядом с горнолыжными курортами. Также в перечень популярных направлений вошли Сочи (7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%), Мурманск (1,3%) и Шерегеш (1,1%)».

Не обошлось у российских туристов и без турецкого Стамбула. Также туристов традиционно привлекает Таиланд.

Напомним, аналитики перечислили профессии, из-за которых россияне страдают от постоянного недосыпа.