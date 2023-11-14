Новосибирцы смогут пить вино и худеть

Ученые из Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) создали вино, которое помогает сбросить вес

С помощью ферментации гриба Eurotium cristatum и обогащения сырья биодобавками вино приобрело полезные свойства. Об этом сообщает «Газете.ру».

Оно улучшает состояние поджелудочной железы у людей, кто склонен к диабету, влияет на метаболические процессы, тем самым ускоряя жиросжигание, повышает иммунитет и стрессоустойчивость.

Напиток сделан на основе грибов и близок по вкусу к вермуту, при этом он сохранил аромат и крепость вина.

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