Сердце сибирской науки: над чем работают новосибирские учёные

В прошлом году в России стартовало объявленное президентом Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий. Новосибирск с его знаменитым Академгородком считается одним из ведущих научных центров страны.

В этой статье — о том, какие уникальные открытия подарили миру новосибирские учёные и какие изобретения наших земляков изменят жизнь в будущем.

Мой Академ, тебе подобных нет

Новосибирский Академгородок — сердце сибирской науки. Основанный в 60-х годах прошлого века академиком Лаврентьевым и его единомышленниками — талантливыми, одержимыми наукой людьми, — он привлёк в наш город целую плеяду гениальных российских учёных и стал одним из эпицентров передовой научной мысли.

Академик Анатолий Ржанов, чьё имя носит сейчас Институт физики полупроводников, был одним из основателей современной микро- и наноэлектроники и вошёл в историю как создатель первого в СССР транзистора.

Академик Владимир Струминский, работавший в сфере аэродинамики, стал автором стреловидного крыла для самолётов. Эта разработка определила будущее сверхзвуковой авиации.

Нынешний директор Института ядерной физики академик Павел Логачёв создал радиочастотный ускоритель, который взяли на вооружение в одном из двух ядерных центров России для разработки новых боеприпасов.

Смелость творческой мысли сибирские учёные — основатели Академгородка передали молодому поколению, которому принадлежат не менее известные современные разработки.

Например, вот эта — знакомая всем рентгеновская установка («Сибскан»), которую используют для досмотра пассажиров в аэропортах, метро или на других объектах, требующих соблюдения повышенных мер безопасности. Это тоже изобретение новосибирских учёных. Его разработали в Институте ядерной физики. Для установки характерны очень слабые дозы облучения, безопасные для человека. При этом она позволяет проводить досмотр и анализ снимка за короткое время и способна обнаружить подозрительные предметы не только снаружи тела, но и внутри него. Разработанные в Новосибирске установки работают во многих аэропортах России, на станциях метро и в других местах.

Вектор борьбы с болезнями

Разработки в области медицины и фармацевтики — ещё одно направление, которым Новосибирск известен далеко за пределами региона. В частности, учёные Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук разрабатывают принципиально новые высокоэффективные методы лечения тяжёлых заболеваний и их проявлений.

Таких, например, как хронические незаживающие раны. Эта проблема часто возникает у людей, страдающих сахарным диабетом и некоторыми другими аутоиммунными заболеваниями, у пожилых и людей с механическими и ожоговыми травмами. Новосибирским учёным удалось найти, и сейчас они изучают средство, которое не только эффективно заживляет такие раны, но и, в отличие от многих других методов, практически не оставляет рубцов.

Кроме того, здесь сформулировали совершенно новую идеологию борьбы с онкологией и испытывают технологию, которая в будущем может помочь при разработке универсального эффективного лекарства от рака.

Профилактика заболеваний не менее важна, чем лечение. Изобретением учёных Института химии твёрдого тела и механохимии стала медицинская маска нового поколения с улучшенными свойствами. Они предложили наносить на ткань нанослой серебра. На таком материале погибают вирусы гриппа, золотистый стафилококк и кишечная палочка. Исследованием новосибирцев заинтересовались зарубежные фармацевтические компании.

Ещё одним знаковым местом притяжения науки в Новосибирске является Кольцово. Здесь расположен всемирно известный федеральный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших в России. Именно сюда со всего мира для изучения свозят самые опасные вирусы — от печально известной «испанки» до Эболы. Исследования новосибирских учёных помогают обеспечивать научное и практическое противодействие глобальным инфекционным угрозам.

Здесь создали одну из первых в мире вакцин от коронавируса, тест-системы для диагностики ВИЧ, гепатитов и других заболеваний, а также пробиотики. Сейчас специалисты «Вектора» разрабатывают вакцину от ВИЧ и препарат от рака.

Научные исследования всегда тесно сопряжены с работой в испытательных цехах и лабораториях, которая требует идеальной чистоты. В этом на помощь учёным приходит торговый дом «БЭСТ», который снабжает научные институты антисептиками, одноразовой одеждой, перчатками, влажными салфетками. Например, в НИИ электронных приборов компания БЭСТ уже больше года поставляет профессиональную и бытовую химию.

Впрочем, без продукции БЭСТ не обойтись не только в лабораториях. Компания продаёт принадлежности для уборки, мешки, упаковочные материалы, а также бумагу для офиса, мебель. В общем, товары, необходимые везде — начиная от кабинета директора и заканчивая душевой для сотрудников. Ведь учёные — тоже люди, и, как писал классик, ничто человеческое им не чуждо.

Компания БЭСТ — лидер на новосибирском рынке в области продаж бытовой химии, хозяйственных товаров, одноразовой посуды и прочего. Также фирма сама производит бумажные полотенца, салфетки, туалетную бумагу.

Драйверы роста

«СКИФ» — это короткое слово слышали многие. О том, что в Кольцово по инициативе президента России начато строительство Сибирского кольцевого источника фотонов, стало известно в 2021 году. По своим показателям он должен стать самым мощным на планете. Это агрегат, позволяющий изучать структуру любого вещества, вплоть до атомов.

Зачем он нужен? Чтобы понять, как разрабатывать новые материалы или победить ту или иную болезнь, необходимо исследовать атомную структуру молекул. Для исследования структуры материалов учёные могут воспользоваться рентгеном. Но мощности обычной рентгеновской трубки может оказаться недостаточно для решения поставленной задачи. А синхротрон является устройством для получения рентгеновского излучения большой интенсивности. В России и в мире синхротронов такого уровня, который строится в Кольцово, нет. Поэтому СКИФ станет центром притяжения не только для российских, но и для иностранных учёных. Запустить установку планируют уже через год.

Исследования новосибирских учёных проходят в тесном взаимодействии с высокотехнологичными компаниями, которые заинтересованы в скорейшем внедрении новейших достижений в практику. Так, «Ростелеком» намерен развивать технологии искусственного интеллекта при взаимодействии с Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом (НГУ). Соответствующее соглашение на площадке форума «Технопром-2023» подписали вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелеком» Николай Зенин и ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Стороны договорились взаимодействовать в части разработки и внедрения ИТ-технологий в социально-экономических сферах для повышения уровня жизни населения Новосибирской области. В первую очередь речь идёт о сотрудничестве в цифровом развитии здравоохранения, образования, городской среды, а также совместной реализации проектов на базе Центра искусственного интеллекта университета. В тексте соглашения также присутствует пункт о подготовке квалифицированных кадров для компании «Ростелеком».

«Искусственный интеллект исследуется учёными Новосибирского госуниверситета уже более полувека. Проекты наших сотрудников и студентов носят не только фундаментальный, но и прикладной характер. Созданный в университете в прошлом году Центр искусственного интеллекта позволяет нам взаимно делиться наработанной экспертизой с нашими партнёрами и вместе с ними работать над решением актуальных задач в самых различных областях. Очень рады, что «Ростелеком» присоединился к этой инициативе», — сказал Михаил Федорук.

«Мы активно развиваем наши цифровые решения на базе технологий искусственного интеллекта, и уверен, что взаимодействие с научным сообществом станет ещё одним драйвером роста в этом направлении. Кроме того, мы заинтересованы в молодых квалифицированных ИТ-кадрах, которые готовит НГУ», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Сегодня мы рассказали о самых крупных открытиях, которые были сделаны в нашем городе. Но этих открытий гораздо больше. Ведь научно-технологический комплекс Новосибирска по масштабам занимает третье место в России, и интеллектуальный потенциал — одно из главных богатств нашего города, снискавший ему славу города науки.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

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