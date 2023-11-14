Убийца Веры Пехтелевой на свободе. Почему помиловали изверга?

Защита государства или уход от уголовной ответственности – почему убийцы, участвующие в СВО, получают помилование.

Когда родители Веры Пехтелевой, зверски замученной бывшим возлюбленным, увидели его фото, где он свободно разгуливает с друзьями на своей Родине вместо того, чтобы отбывать 17-летний тюремный срок, были в шоке.

Не остались в стороне от этого события и представители СМИ, поскольку дело трёхлетней давности об убийстве 23-летней девушки приобрело широкий общественный резонанс ввиду крайней жестокости. По данным следствия, выбший возлюбленный в ответ на предложение о прекращении отношений нанес Вере более 100 ножевых ранений и душил её электропроводом, чтобы она меньше кричала.

Истязания длились свыше трёх часов к ряду – наряд полиции так и не отреагировал на звонки обеспокоенных соседей, которые в итоге самостоятельно взломали дверь квартиры, но, к сожалению, опоздали – девушка была мертва.

Виновник смерти Владислав Канюс получил 17 лет тюрьмы, а полицейские проходили по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

10 ноября 2023 года во время очередного брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение СМИ насчет помилования убийцы Веры: «Они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», пояснил он.

Однако безутешные родители не согласны с такой позицией: «Мой ребенок, извините, гниет в земле. Я лишена жизни. Это плевок в мой адрес, в адрес тех матерей, у которых [детей] точно так же жестоко убили. Нас очень много по всей стране, мы не знаем, что делать (...). Как с этим жить?», написала в соцсетях мать погибшей девушки.