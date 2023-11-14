Ученые приступили к разработке нового уникального способа исследования лекарств

Речь идет об уникальной модели мозга-на-чипе.

Специалисты Научного центра неврологии (НЦН) и МГТУ имени Н.Э. Баумана начали работать над созданием уникальной модели мозга-на-чипе, которая поможет быстро испытывать препараты и диагностировать нейрозаболевания. Об этом сообщают «Известия».

«Это достаточно ресурсозатратная технология. В России нет на данный момент ни чипов, ни технологии создания средств для культивирования клеток. Потому что всё время они были иностранные. И всё равно за клеточными технологиями большое будущее. Нужно, чтобы была развита инфраструктура создания таких средств», — заявила директор института фундаментальной медицины ПИМУ, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ им. Н.И. Лобачевского Ирина Мухина.

Сейчас проект все еще находится на стадии научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок. Планируется, что такие модели появятся уже в 2026 году.

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