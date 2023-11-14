Указ подписан. В квитанции ЖКХ появится новая графа для с 1 декабря

Речь идет о тех многоквартирных домах, жильцы которых перешли на оплату отопления по факту, то есть семь месяцев году. Портал «Сиб.фм» публикует юридические подробности нововведения в 2023 году.

Почти во всех регионах России в ноябре текущего 2023 года появится новая строка в квитанциях владельцев благоустроенных квартир, единодушно отчитались перед правительством представители региональных министерств ЖКХ.

По их словам, начисления за отопление квартир будут производиться за октябрь, но платежки с соответствующими суммами будут отправлены собственникам жилья в ноябре текущего 2023 года.

Причиной является переход на оплату централизованного отопления по факту во многих российских регионах (платить за это услугу россияне станут лишь семь месяцев году, то есть только в течение отопительного сезона). Сумма в квитанциях за эти услуги рассчитывается заранее – до того, как будет подсчитан фактический объем затраченных ресурсов. При этом, если расход будет ниже нормативного, в квитанции будет сумма со знаком «минус», и наоборот. Но на практике всегда идет перерасход и жильцам приходится доплачивать.

Коммунальщики, пытаясь облегчить бремя повышенных платежей, теперь будут включить на оплату за один месяц сумму не более 1500 рублей. В случаях, когда перерасход ресурсов окажется больше, то сумму доплаты поделят на несколько месяцев, чтобы абонентам не пришлось платить слишком много сразу.

Специалисты ЖКХ уверяют, что новые суммы появятся в квитанциях за второй осенний месяц. Те жильцы, кто только с текущего отопительного сезона перешел на оплату по факту, получат перерасчет (цифры будут ниже, чем у тех, кто уже давно использует эту систему).