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общество

В Нижневартовске задержали стрелка, который открыл огонь возле школе

Freepik, authors: Natalia Kokhanova

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

В Нижневартовске правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу рядом с местной школой. К счастью, от его действий никто не пострадал. Об этом сообщает ugra-news.

Как сообщили в управление МВД России по Югре, предположительно мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии он взял пневматическое оружие и начал стрелять по окнам. Полицейские уже установили его личность и задержали, а пистолет изъяли и отправили на исследование.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, стрелок открыл огонь из окна квартиры в посёлке под Новосибирском.

#школа #стрельба #задержание
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Дарья Бочкун
журналист

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