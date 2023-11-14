В Новосибирске под окнами высоток на Лесоперевалке снесли дома

В Новосибирске на улице 1-й Чулымской, рядом с жилым комплексом ЖК «Ясный берег», построили несколько частных домов под окнами высоток.

Земельные участки, на которых расположены дома, принадлежат компании «Вектор Девелопмент». С 2009 года в этом месте разрешено строительство различных объектов, включая среднеэтажные и многоэтажные жилые дома, подземные гаражи, стоянки для автомобилей, а также объекты социального и коммунального обслуживания.

Кроме того, на этой территории разрешили возводить административные здания, объекты здравоохранения и образования, магазины, кафе и рестораны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская строительная компания «Стрижи» теперь называет себя «Стрижи. Арт-девелопмент».