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недвижимость общество

В Новосибирске под окнами высоток на Лесоперевалке снесли дома

Фото: Pexels.com

В Новосибирске на улице 1-й Чулымской, рядом с жилым комплексом ЖК «Ясный берег», построили несколько частных домов под окнами высоток.

Земельные участки, на которых расположены дома, принадлежат компании «Вектор Девелопмент». С 2009 года в этом месте разрешено строительство различных объектов, включая среднеэтажные и многоэтажные жилые дома, подземные гаражи, стоянки для автомобилей, а также объекты социального и коммунального обслуживания.

Кроме того, на этой территории разрешили возводить административные здания, объекты здравоохранения и образования, магазины, кафе и рестораны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская строительная компания «Стрижи» теперь называет себя «Стрижи. Арт-девелопмент».

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Игорь Кириченко
Журналист

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