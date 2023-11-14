В Новосибирске пьяный водитель хотел переложить вину за ДТП на мёртвого товарища

20-летний житель Карасукского района Новосибирской области Рустам Э. катался с пьяным товарищем, тот погиб после ДТП с забором. Виновник ДТП, чтобы выйти из колонии, попробовал переложить вину на друга.

Трагедия в селе Рассказово Карасукского района произошла рано утром 1 сентября 2022 года: в 6.30 19-летний водитель съехал в кювет и врезался в столб. Машина перевернулась.

"Молодой человек, управлявший автомобилем Nissan, получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, в течение суток скончался, не приходя в сознание", — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области на следующий день.

Однако в ходе следствия и судебного разбирательства выяснилось, что всё было не так. В августе этого года Карасукский районный суд установил, что за рулём был ранее судимый 20-летний житель села Рассказово Карасукского района Рустам Э.

«Подсудимый Рустам Элерт, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки «Ниссан Санни» без регистрационного знака, нарушил Правила дорожного движения РФ, что повлекло по неосторожности смерть Миниголыча А.А., — говорится в материалах дела Карасукского районного суда.

– В нарушение Правил дорожного движения РФ Рустам Э. не был пристёгнут ремнями безопасности и перевозил на левом пассажирском сиденье Миниголыча А.А., не пристёгнутого ремнём безопасности, в нарушение правил перевозки людей».

Рустам съехал в кювет и врезался в водосточную трубу, машина перевернулась и въехала в забор частного дома на улице Школьной. После случившегося Александр М. получил травмы головы и на следующий день умер в больнице.

Свою вину водитель не признавал. Он заявил, что с товарищем был на дне рождения одноклассника. После этого собутыльники отправились в гараж и продолжили возлияние. Как утверждал подсудимый, Миниголыч сам сел за руль.

Товарищи поехали к родственникам, где Александр поругался с братом, потом за руль сел сам Рустам. После ДТП он пытался вытащить друга из перевёрнутой машины. Уже в суде виновник аварии начал утверждать, что за рулём был не он.

«При дополнительном допросе в качестве подозреваемого 20.10.2022 года Рустам Э. пояснил, что за рулём находился Миниголыч. Ранее он давал ложные показания, потому что испугался его родственников, — давал показания Рустам Э. — При оглашении данных показаний он их подтвердил, сославшись на то, что на тот момент угроз уже не было».

Однако свидетели и техническая экспертиза подтвердили в суде, что за рулём был именно Рустам. К тому же, в крови погибшего Александра не было выявлено алкоголя. Ранее судимого молодого человека суд признал виновным в смертельном ДТП.

«Суд приговорил Рустама Э. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, и назначить наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года», — сказано в приговоре Карасукского районного суда.

Но Рустам Э. не согласился с реальным лишением свободы, его адвокат подал апелляционную жалобу, которую рассмотрел Новосибирский областной суд.

«Доводы осужденного и адвоката об оправдании (по их версии за рулём в момент ДТП сидел потерпевший, который погиб) второй инстанцией отклонены. Приговор в части наказание и квалификации оставлен без изменения»,

- рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.