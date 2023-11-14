В Новосибирске утильсбор за заграничные авто вырос в 200 раз

С 29 октября в России начал действовать новый утилизационный сбор. Это привело к неудобствам для некоторых владельцев автомобилей.

Льготный коэффициент дают только для личного использования автомобиля, ввезенного физическим лицом, с регистрацией в ГИБДД в течение 12 месяцев.

Многие граждане, воспользовавшиеся услугами компаний для ввоза автомобилей до вступления новых правил в силу, столкнулись с проблемой. Из-за задержек в доставке, стоимость утилизационного сбора для них увеличилась в 250 раз. Разницу между льготным и полным утилизационным сбором требуют от новых владельцев.

В ответ на многочисленные обращения граждан, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с просьбой ввести временный мораторий на новые нормы до 31 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять автомобилей столкнулись на Октябрьском мосту.