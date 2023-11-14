Законопроект о запрете животных в цирке. Что думают зоозащитники и дрессировщики Новосибирска

Зоозащитники из Новосибирска прокомментировали инициативу вице-спикера Госдумы Даванкова запретить цирк с животными.

Депутаты от партии «Новые люди» внесли законопроект в Госдуму, в котором предлагают запретить использование животных в цирках. Лидер партии Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков стали авторами инициативы.

Нечаев заявил, что использование животных в цирковых представлениях является варварством, особенно после случая избиения тигров в Московском цирке. Он подчеркнул, что многие зоозащитники обращаются к ним с подобными случаями и поэтому необходимо принять закон о цирке без животных, как это уже сделали более 40 стран мира.

Даванков добавил, что даже дети знают о страданиях животных за кулисами цирка и это не способствует гуманизации общества. Депутат подчеркнул, что цирковые представления могут быть интересными и без участия животных. Данный законопроект обсудят сегодня, 14 ноября, на «нулевых» чтениях, в которых будут участвовать депутаты, зоозащитники и представители цирковой индустрии.

Директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило сообщил корреспонденту Сиб.фм, что он выступает за запрет использования животных в цирковых шоу.





«Мы против животных в цирках, так как там невозможно, даже на минимальных условиях, приблизить их к естественной среде обитания», — поделился собеседник.

Кроме этого, Ростислав добавил, что у цирковых животных плохое ветеринарное обслуживание, а также постоянные переезды.





«Каждый переезд для животных — это стресс. Они солнечных лучей не видят на протяжении всей своей жизни. От дрессировок у них нарушается психика», — заключил Шило.

Новосибирская зоозащитница Анастасия Степовая, которая спасает цирковых медведей у дрессировщиков-гастролёров Герасимовых, также против использования животных в цирках, однако отметила, что дрессура в России как была, так и останется.

«Никто такой законопроект в России не примет. Дрессура подразумевает собой воспитание животных в определенных методах агрессии.

Для дрессировки применяются палки, плетки и так далее. У нас страна настолько погрязла в цирках, что уже ничего с этим не сделаешь. Животных как дрессировали, так и будут дрессировать», — считает Степовая.

Анастасия объяснила, что это огромный бизнес с большой прибылью. Животные, которые уходят на «пенсию», доживают свои дни в ужасных условиях.





Кроме этого, принять такой законопроект не получится, так как, по словам зоозащитницы, во главе Росгосцирка стоит дрессировщик Сергей Беляков — он долгое время возглавлял разные цирки.

«Думаете он сделает, чтобы дрессура куда-то ушла? Отказаться от этого всего? У него многолетний опыт работы с тиграми», — делится собеседница.

Напротив, у самих дрессировщиков, работающих в цирке, другое мнение. Сиб.фм пообщался с Екатериной Юхановой, выступающей с дрессированными собаками.





По её словам, в России давно ввели лицензирование цирков. В каждом городе, куда приезжает цирк, проводятся проверки.

«Животные в цирке не узники и не рабы. Многие пишут, что их не спрашивают, хотят ли они выступать, развлекая людей. А вы спрашивали, хотят ли животные голодать, проходить десятки километров ради пищи, умирать от болезней и ран, спать в холоде? Никто не задумывается, почему продолжительность жизни животных в цирке в разы дольше, чем в дикой природе? Потому что они сыты, в тепле, заботе, любви», — утверждает Екатерина.

Дрессировщица также добавила, что животные получают своевременную квалифицированную ветеринарную помощь. Екатерина отметила, что дрессировка — это воспитание и обучение без каких либо побоев.

«Работаю с собаками уже более 20 лет. Мои животные всегда живут со мной, они обычные домашние любимцы, но которыми занимаются, развивают их умственные и физические способности. Они получают положительные эмоции от работы и общения с людьми», — подытожила она.

Как ранее писал Сиб.фм, братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными в цирке.

Напомним, в Госдуме уже пытались обсудить вопрос с животными в цирке. Депутаты разошлись во мнениях по данному вопросу, поэтому в качестве компромисса решили внести законопроект о создании должности уполномоченного по делам животных.