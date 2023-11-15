Какой 15 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

Что в этот день загадаешь, то в скором времени и сбудется, гласит народная примета 15 ноября. А почему нельзя есть сладкого в этот день, читайте ниже.

Житницы или Акиндинов день именуется в народном и церковном календарях нынешняя среда, 15 ноября 2023 года. Согласно приметам, употреблять спиртное и есть сладкое в такой день не следует – грозит ссорами со второй половинкой, разочарованиями в друзьях, а также денежными хлопотами и заботами, связанными со здоровьем.

Русская православная церковь в этот день вспоминает и молится за святых мучеников Акиндина и Пигасия – придворных царя Соломона. По мнению российских священнослужителей, нельзя в Акиндинов день обижать окружающих, поскольку обиды могут обернуться сложностями на работе.

К другим запретам относятся хождение по распродажам и покупка одежды и обуви со скидками – они не принесут радости. Также нельзя давать в долг деньги, а вот раздать взятые взаймы средства – обязательно.

Кроме того, нельзя в этот день ломать ветки деревьев (накликаешь на себя такую беду, что земля будет уходить из-под ног) и рассказывать чужие секреты.

Зато со спокойной душой можно и нужно 15 ноября извиниться даже перед теми, кого давно обидели (в скором будущем из жизни уйдут все проблемы и сложности), планировать приобретение дорогой и качественной одежды или обуви на грядущую зиму.