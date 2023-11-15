«Башкирский промышленный холдинг» приобрел новосибирский «Сибантрацит»

Новосибирскую компанию приобрел «Башкирский промышленный холдинг»

Как сообщает РБК, группу «Сибантрацит» приобрел «Башкирский промышленный холдинг».

Группа «Сибантрацит» — это крупнейший в России производитель и экспортер высококачественного антрацита Ultra High Grade, а также других металлургических углей и PC. В прошлом году объем добычи составил 24,55 миллионов тонн. В Группу входят угольные компании Новосибирской области: АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный»; производители угля в Кемеровской области: ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Разрез Верхнетешский». В 2023 были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе.

Сама Группа была основана Дмитрием Босовым, который покончил с собой в мае 2020 года.

Напомним, что долгосрочное кредитование сибирских аграриев увеличилось более чем в два раза.