День призывника в России 15 ноября 2023: новые картинки и поздравления

Ежегодно этот праздник проводится в городах нашей страны, особенно в тех, где расположены военные комплектования и части. Традиционно проходят события праздничного и патриотического характера, а люди поздравляют будущих защитников Отечества. Поздравления и открытки с Днем призывника собрал для вас в коллекцию портал «Сиб.фм».

Повестка в ящик вложена и ждет военкомат.

Вперед – на стражу Родины смелей иди, солдат.

Пусть мамочка волнуется и хмурит бровь отец,

Но службу нести верную – удел мужских сердец.

Ты докажи девчоночкам, что порох в тебе есть,

Чтоб отстоять при случае и кровь свою, и честь.

Пусть ждут тебя, родимые, вернешься ты домой

И заживешь по-новому, защитник удалой.

Сегодня отмечаем День призывника.

Не тех, кто убежать от армии стремится,

Не тех, кому отцовская рука

От службы в армии поможет откупиться.

Не зарекайся от судьбы, от долга, от сумы

К «отказникам» придет нелегкая расплата!

Сегодня День призывника.

И потому все мы Бокал поднимем за Российского солдата!

Призывники, вас с праздником сегодня!

Пусть служится вам всем легко.

Пускай обойдут вас беды, войны

Вам честь мундира защитить дано!

Оставив на "гражданке" все секреты,

Теперь вы называетесь — солдаты.

Забудьте вы про спирт и сигареты,

И чистить вам лишь только автоматы.

Для вас, ребята, выпала большая честь – быть солдатом, верным защитником своей Родины. Сегодня день призывника, от всей души поздравляем вас с таким торжественным замечательным событием. Пусть вам всегда сопутствует удача, пусть хорошее настроение не покидает вас, пусть чувство долга будет самым патриотичным, самым главным в вашей жизни. Крепкого здоровья вам, выдержки и уверенности в себе. Пусть служба будет мирной, и приносит вам лишь вдохновение. Пусть ангел – хранитель всегда оберегает вас.

Призывники – это будущее страны. Это те молодые люди, которые идут на первую в жизни службу, идут учиться защищать свою страну. Сегодня ваш праздник – день призывника. И я поздравляю вас с этим днем, желаю воспитать в себе во время службы ваши лучшие качества, и пусть вами гордятся родители!

Пришла пора доказать, что ты настоящий мужчина – повестка на руках, а значит уже пора служить. Год ходить в кирзачах, научиться стрелять, и решиться изменить свою жизнь целиком и полностью. Служба в армии – удел каждого уважающего себя мужчины, и нечего стыдиться. Поздравляю тебя с Днём призывника, желаю провести этот год не зря и стать настоящим защитником нашей родины!

Во Всероссийский день призывника пожелать хочу великого стремления к защите Родины и близких, мужества и храбрости сердца, отваги и самоотверженности души, крепких сил и доброго здоровья, бравых идей и отчаянного героизма.

Во Всероссийский день призывника я пожелать хочу добра и счастья в жизни, благополучия и великих надежд, уважения и верной удачи, вечной отваги души и непобедимого мужества, крепких сил и прочного здоровья, бравых идей и достойных поступков.

Во Всероссийский день призывника я пожелать хочу большой отваги сердца и мужества души, великого патриотизма и чувства гордости за Родину, великолепных идей и бравых подвигов, крепкого здоровья, уважения и настоящего счастья.