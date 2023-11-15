Депутат Аксёненко: решение об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ принято

О том, что в приоритетном порядке в декабре текущего 2023 года будет рассмотрен законопроект о введении запрета на взимание комиссионного вознаграждения при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги в своем телеграм-канале сообщил депутата Государственной Думы ФС РФ от Новосибирска Александр Аксёненко.

«В первом чтение эта инициатива была рассмотрена еще в апреле 2020года. Потом шли долгие обсуждения. Сегодня в Госдуме принято решение, что в приоритетном порядке в декабре текущего 2023 года будет рассмотрен законопроект дальше, чтобы уже со следующего года банковская комиссия была отменена», — написал депутат.

Ожидается, что принятие закона позволит освободить граждан от банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Это будет честно и справедливо — снять хоть какую-то финансовую нагрузку с граждан», — отметил депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Аксененко в своем телеграм-канале.

Больше всего жалоб поступало от жителей сельских районов, которые вносят платежи за услуги ЖКХ через отделения Почты. За каждую услугу взимается комиссия в пределах 30-40 рублей. Кроме того, людям приходится дополнительно оплачивать свет, воду и другие коммунальные услуги. Это становится значительной финансовой нагрузкой на их бюджет и существенным дополнением к расходам на жизненные нужды.

С учетом ожидаемого роста тарифов ЖКХ в 2024 году, отмена банковской комиссии приобретает особенное значение, обеспечивая гражданам справедливость и снижение финансовой нагрузки в условиях экономических вызовов.